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ATX Prime-Performance im Fokus 24.09.2026 12:26:57

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Wien mittags.

Um 12:09 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 3 394,38 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 382,60 Punkten, nach 3 382,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 397,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 359,95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 179,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 314,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 3,54 Prozent auf 64,40 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 46,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,45 EUR), Palfinger (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR) und AMAG (+ 1,49 Prozent auf 27,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-4,29 Prozent auf 196,20 EUR), Polytec (-3,32 Prozent auf 4,95 EUR), Wienerberger (-1,08 Prozent auf 17,46 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 63,65 EUR) und UBM Development (-0,88 Prozent auf 16,85 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64 256 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 195,00 -4,88% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 120,40 -1,15% Erste Group Bank AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 73,30 2,88% OMV AG
Österreichische Post AG 31,00 0,49% Österreichische Post AG
Palfinger AG 29,70 -1,00% Palfinger AG
Polytec 5,28 3,13% Polytec
Raiffeisen 63,05 -1,87% Raiffeisen
Rosenbauer 64,80 4,18% Rosenbauer
UBM Development AG 17,20 1,18% UBM Development AG
voestalpine AG 45,48 0,13% voestalpine AG
Wienerberger AG 17,04 -3,46% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,10 1,23% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 372,68 -0,29%

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