Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
24.09.2026 12:26:57
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 3 394,38 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 382,60 Punkten, nach 3 382,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 397,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 359,95 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 179,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 314,75 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 3,54 Prozent auf 64,40 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 46,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,45 EUR), Palfinger (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR) und AMAG (+ 1,49 Prozent auf 27,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-4,29 Prozent auf 196,20 EUR), Polytec (-3,32 Prozent auf 4,95 EUR), Wienerberger (-1,08 Prozent auf 17,46 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 63,65 EUR) und UBM Development (-0,88 Prozent auf 16,85 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64 256 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
24.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX mittags steigen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,00
|0,75%
|AT & S (AT&S)
|195,00
|-4,88%
|Erste Group Bank AG
|120,40
|-1,15%
|Marinomed Biotech AG
|4,00
|0,00%
|OMV AG
|73,30
|2,88%
|Österreichische Post AG
|31,00
|0,49%
|Palfinger AG
|29,70
|-1,00%
|Polytec
|5,28
|3,13%
|Raiffeisen
|63,05
|-1,87%
|Rosenbauer
|64,80
|4,18%
|UBM Development AG
|17,20
|1,18%
|voestalpine AG
|45,48
|0,13%
|Wienerberger AG
|17,04
|-3,46%
|ZUMTOBEL AG
|4,10
|1,23%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 372,68
|-0,29%