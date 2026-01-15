Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime fällt mittags

Der ATX Prime verliert am vierten Tag der Woche an Wert.

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent auf 2 687,71 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 2 698,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.

Bei 2 687,71 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 704,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,098 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 2 569,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 331,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 856,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,11 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 705,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 654,40 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,00 Prozent auf 3,90 EUR), AMAG (+ 2,46 Prozent auf 25,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,99 Prozent auf 33,30 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,65 Prozent auf 18,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,56 Prozent auf 24,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-3,59 Prozent auf 24,20 EUR), Palfinger (-2,66 Prozent auf 36,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,12 Prozent auf 92,20 EUR), OMV (-2,05 Prozent auf 48,66 EUR) und Wienerberger (-1,41 Prozent auf 29,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 355 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,06 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at