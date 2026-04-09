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ATX Prime aktuell 09.04.2026 12:26:56

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime in der Verlustzone

Der ATX Prime verliert derzeit an Wert.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,95 Prozent leichter bei 2 779,23 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 2 805,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 806,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 806,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 774,29 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,68 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 2 637,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 685,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 818,43 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,55 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Andritz (+ 3,92 Prozent auf 66,30 EUR), Wolford (+ 2,11 Prozent auf 2,90 EUR), Polytec (+ 1,97 Prozent auf 3,63 EUR), Verbund (+ 1,31 Prozent auf 65,85 EUR) und Österreichische Post (+ 0,85 Prozent auf 35,75 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Frequentis (-3,51 Prozent auf 71,40 EUR), Lenzing (-2,92 Prozent auf 23,30 EUR), DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), FACC (-2,74 Prozent auf 14,20 EUR) und voestalpine (-2,50 Prozent auf 41,42 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 165 329 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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