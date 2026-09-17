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Kursentwicklung 17.09.2026 17:58:48

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich fester

Der ATX Prime gewann am Donnerstagabend an Wert.

Letztendlich verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 3 366,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 3 341,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3 371,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 317,76 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 299,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 230,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 284,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 26,64 Prozent zu. Bei 3 392,50 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,69 Prozent auf 167,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 122,50 EUR), voestalpine (+ 2,00 Prozent auf 46,84 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 84,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 18,74 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8,47 Prozent auf 2,16 EUR), Raiffeisen (-6,01 Prozent auf 60,95 EUR), Semperit (-4,35 Prozent auf 17,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,89 Prozent auf 4,45 EUR) und Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 135 858 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Andritz AG 84,70 1,44% Andritz AG
AT & S (AT&S) 167,20 5,69% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,50 3,64% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 4,45 -3,89% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 72,15 0,35% OMV AG
Raiffeisen 60,95 -6,01% Raiffeisen
Semperit AG Holding 17,60 -4,35% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 18,74 1,41% UNIQA Insurance AG
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Wolford AG 2,16 -8,47% Wolford AG
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