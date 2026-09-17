AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Kursentwicklung
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17.09.2026 17:58:48
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich fester
Letztendlich verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 3 366,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 3 341,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3 371,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 317,76 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 299,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 230,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 284,85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 26,64 Prozent zu. Bei 3 392,50 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,69 Prozent auf 167,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 122,50 EUR), voestalpine (+ 2,00 Prozent auf 46,84 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 84,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 18,74 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8,47 Prozent auf 2,16 EUR), Raiffeisen (-6,01 Prozent auf 60,95 EUR), Semperit (-4,35 Prozent auf 17,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,89 Prozent auf 4,45 EUR) und Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 135 858 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,46 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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