Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Index im Blick
|
18.12.2025 12:27:21
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 2 555,83 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 2 571,09 Punkten, nach 2 571,01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 548,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 571,09 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,730 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 347,40 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der ATX Prime auf 1 795,59 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 39,97 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 4,24 Prozent auf 3,44 EUR), EVN (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Palfinger (+ 0,77 Prozent auf 32,85 EUR), PORR (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 46,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil UBM Development (-3,33 Prozent auf 20,30 EUR), Vienna Insurance (-3,31 Prozent auf 64,30 EUR), Frequentis (-2,90 Prozent auf 67,00 EUR), Flughafen Wien (-2,86 Prozent auf 54,40 EUR) und voestalpine (-2,39 Prozent auf 37,56 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 115 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 38,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.12.25
|Gewinne in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)