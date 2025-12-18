Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag

Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 2 555,83 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 2 571,09 Punkten, nach 2 571,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 548,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 571,09 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,730 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 347,40 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der ATX Prime auf 1 795,59 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 39,97 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 4,24 Prozent auf 3,44 EUR), EVN (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Palfinger (+ 0,77 Prozent auf 32,85 EUR), PORR (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 46,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil UBM Development (-3,33 Prozent auf 20,30 EUR), Vienna Insurance (-3,31 Prozent auf 64,30 EUR), Frequentis (-2,90 Prozent auf 67,00 EUR), Flughafen Wien (-2,86 Prozent auf 54,40 EUR) und voestalpine (-2,39 Prozent auf 37,56 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 115 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 38,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

