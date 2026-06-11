Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Index-Bewegung
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11.06.2026 09:29:01
Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Plus
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent fester bei 2 963,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 947,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,47 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 947,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 964,44 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 935,32 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 2 701,91 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 2 208,43 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,50 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 5,47 Prozent auf 188,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,90 Prozent auf 139,40 EUR), Frequentis (+ 1,78 Prozent auf 74,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,30 Prozent auf 35,05 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,27 Prozent auf 4,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-1,41 Prozent auf 15,34 EUR), Wienerberger (-0,72 Prozent auf 22,10 EUR) und Lenzing (-0,45 Prozent auf 22,30 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 650 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 7,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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