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CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

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Index-Bewegung 12.03.2026 17:59:04

Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich

Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Donnerstag sank der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,57 Prozent auf 5 348,99 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 159,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent tiefer bei 5 433,20 Punkten, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 433,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 298,80 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der ATX auf 5 704,88 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der ATX bei 4 200,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,052 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,14 Prozent auf 65,65 EUR), EVN (+ 0,91 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 0,67 Prozent auf 22,45 EUR), CPI Europe (+ 0,00 Prozent auf 15,74 EUR) und OMV (-0,34 Prozent auf 57,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-3,24 Prozent auf 179,00 EUR), Erste Group Bank (-3,05 Prozent auf 93,80 EUR), Raiffeisen (-2,87 Prozent auf 37,84 EUR), PORR (-2,85 Prozent auf 37,45 EUR) und Andritz (-2,72 Prozent auf 66,05 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 398 614 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,573 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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