CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Index-Bewegung
|
12.03.2026 17:59:04
Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich
Am Donnerstag sank der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,57 Prozent auf 5 348,99 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 159,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent tiefer bei 5 433,20 Punkten, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 433,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 298,80 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der ATX auf 5 704,88 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 5 103,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der ATX bei 4 200,02 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,052 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,14 Prozent auf 65,65 EUR), EVN (+ 0,91 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 0,67 Prozent auf 22,45 EUR), CPI Europe (+ 0,00 Prozent auf 15,74 EUR) und OMV (-0,34 Prozent auf 57,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-3,24 Prozent auf 179,00 EUR), Erste Group Bank (-3,05 Prozent auf 93,80 EUR), Raiffeisen (-2,87 Prozent auf 37,84 EUR), PORR (-2,85 Prozent auf 37,45 EUR) und Andritz (-2,72 Prozent auf 66,05 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 398 614 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,573 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
11.03.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)