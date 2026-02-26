Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 5 747,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 164,925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 766,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 766,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 729,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 772,52 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,01 Prozent zurück. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 5 525,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der ATX einen Wert von 5 000,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 229,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 1,22 Prozent auf 24,95 EUR), DO (+ 0,68 Prozent auf 220,50 EUR), EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 35,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,20 Prozent auf 36,90 EUR), voestalpine (-1,02 Prozent auf 48,52 EUR) und STRABAG SE (-0,96 Prozent auf 93,30 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 177 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

