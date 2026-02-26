AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index im Fokus
|
26.02.2026 09:29:41
Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 5 747,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 164,925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 766,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 766,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 729,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 772,52 Zählern.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,01 Prozent zurück. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 5 525,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der ATX einen Wert von 5 000,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 229,96 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 1,22 Prozent auf 24,95 EUR), DO (+ 0,68 Prozent auf 220,50 EUR), EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 35,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,20 Prozent auf 36,90 EUR), voestalpine (-1,02 Prozent auf 48,52 EUR) und STRABAG SE (-0,96 Prozent auf 93,30 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 177 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26