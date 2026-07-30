Donnerstagshandel in Wien: So performt der ATX nachmittags

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,18 Prozent fester bei 6 438,36 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 177,919 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent tiefer bei 6 300,70 Punkten in den Handel, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 464,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 265,70 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,293 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 6 464,20 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 30.04.2026, einen Wert von 5 794,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 582,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 15,60 Prozent auf 137,80 EUR), Andritz (+ 10,78 Prozent auf 82,20 EUR), Lenzing (+ 6,83 Prozent auf 23,45 EUR), BAWAG (+ 3,99 Prozent auf 174,80 EUR) und Wienerberger (+ 2,98 Prozent auf 21,42 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-1,78 Prozent auf 57,85 EUR), voestalpine (-1,20 Prozent auf 44,38 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,00 Prozent auf 113,30 EUR) und OMV (+ 0,32 Prozent auf 63,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 202 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,239 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at