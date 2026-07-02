Donnerstagshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI

Am Donnerstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,28 Prozent stärker bei 2 296,33 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,059 Prozent auf 2 268,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 267,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 266,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 297,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 135,48 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 2 067,49 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Wert von 1 969,26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,76 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 297,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,05 Prozent auf 206,40 CHF), Julius Bär (+ 2,89 Prozent auf 71,86 CHF), Sonova (+ 2,81 Prozent auf 201,40 CHF), UBS (+ 2,81 Prozent auf 41,39 CHF) und Lindt (+ 2,53 Prozent auf 9 725,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Straumann (-2,16 Prozent auf 106,25 CHF), VAT (-1,35 Prozent auf 699,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,23 Prozent auf 85,98 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 76,84 CHF) und Sandoz (+ 0,20 Prozent auf 71,86 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 662 738 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at