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SLI im Fokus 29.10.2026 12:26:58

Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI steigen

Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI steigen

Der SLI steigt heute.

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,06 Prozent fester bei 2 366,36 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,262 Prozent höher bei 2 347,69 Punkten, nach 2 341,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 350,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 366,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SLI noch bei 2 247,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 311,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 017,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 366,67 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 84,64 CHF), Novartis (+ 3,05 Prozent auf 133,16 CHF), UBS (+ 2,20 Prozent auf 39,45 CHF), Galderma (+ 2,00 Prozent auf 188,90 CHF) und Holcim (+ 1,88 Prozent auf 69,38 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Amrize (-5,20 Prozent auf 31,37 CHF), SGS SA (-1,34 Prozent auf 102,90 CHF), Logitech (-0,24 Prozent auf 81,82 CHF), VAT (-0,20 Prozent auf 597,60 CHF) und Lindt (-0,18 Prozent auf 8 320,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 754 262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 209,00 1,95% Galderma
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
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Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
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