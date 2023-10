Donnerstagshandel in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 1 729,75 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,461 Prozent stärker bei 1 728,78 Punkten in den Handel, nach 1 720,84 Punkten am Vortag.

Bei 1 723,00 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 730,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,38 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Stand von 1 731,95 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 1 738,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 522,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4,66 Prozent auf 26,96 CHF), VAT (+ 3,58 Prozent auf 346,80 CHF), Givaudan (+ 1,97 Prozent auf 2 949,00 CHF), Straumann (+ 1,81 Prozent auf 120,65 CHF) und Logitech (+ 1,78 Prozent auf 65,26 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Novartis (-0,99 Prozent auf 88,79 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 22,53 CHF), Swatch (I) (-0,60 Prozent auf 233,00 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 104,84 CHF) und Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 426,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die Sandoz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 315 149 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 279,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,62 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

