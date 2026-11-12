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SLI-Entwicklung 12.11.2026 12:26:50

Donnerstagshandel in Zürich: SLI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Zürich: SLI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Der SLI zeigt am Donnerstag eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,68 Prozent fester bei 2 434,06 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,771 Prozent auf 2 436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 431,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 438,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2,37 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der SLI mit 2 234,05 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 2 321,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 085,94 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 2,22 Prozent auf 179,85 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 60,52 CHF), Sandoz (+ 1,64 Prozent auf 86,60 CHF), Straumann (+ 1,64 Prozent auf 108,40 CHF) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-1,52 Prozent auf 673,60 CHF), VAT (-1,08 Prozent auf 550,60 CHF), Swiss Re (-0,86 Prozent auf 149,20 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,88 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 696 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 346,686 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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