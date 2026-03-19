Donnerstagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben

Der SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 2,01 Prozent schwächer bei 1 991,33 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 006,54 Zählern und damit 1,26 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 032,22 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 012,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 985,19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,95 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.02.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 188,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2 131,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 109,82 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 985,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,18 Prozent auf 71,98 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF), Alcon (-0,27 Prozent auf 59,74 CHF), Kühne + Nagel International (-1,05 Prozent auf 169,95 CHF) und Nestlé (-1,05 Prozent auf 77,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sika (-6,10 Prozent auf 127,00 CHF), Amrize (-3,76 Prozent auf 42,44 CHF), Geberit (-3,67 Prozent auf 529,60 CHF), Straumann (-3,62 Prozent auf 77,78 CHF) und Richemont (-3,50 Prozent auf 132,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 098 139 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,020 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at