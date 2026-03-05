Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Kursentwicklung
|
05.03.2026 17:58:38
Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus
Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,39 Prozent schwächer bei 2 110,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,121 Prozent fester bei 2 142,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 151,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 110,61 Punkten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,90 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 2 147,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 2 131,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,88 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Galderma (+ 6,98 Prozent auf 154,90 CHF), Partners Group (-0,05 Prozent auf 832,60 CHF), Swiss Life (-0,33 Prozent auf 838,00 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 80,14 CHF) und Swiss Re (-0,62 Prozent auf 129,05 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-5,51 Prozent auf 192,00 CHF), Straumann (-3,76 Prozent auf 84,88 CHF), Sika (-3,03 Prozent auf 147,10 CHF), VAT (-3,01 Prozent auf 521,20 CHF) und Sandoz (-2,62 Prozent auf 64,66 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 324 014 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 312,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|53,00
|0,19%
|Galderma
|171,00
|0,59%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,80
|0,48%
|Partners Group AG
|926,40
|0,35%
|Roche AG (Genussschein)
|351,50
|-2,03%
|Sandoz
|72,02
|0,87%
|Sika AG
|163,95
|0,77%
|Sonova AG
|213,70
|0,47%
|Straumann Holding AG
|94,18
|0,47%
|Swiss Life AG (N)
|931,60
|0,02%
|Swiss Re AG
|143,55
|0,17%
|UBS
|33,91
|0,44%
|VAT
|570,60
|-0,94%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 110,61
|-1,39%
