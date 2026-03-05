Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,39 Prozent schwächer bei 2 110,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,121 Prozent fester bei 2 142,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 151,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 110,61 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,90 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 2 147,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 2 131,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,88 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Galderma (+ 6,98 Prozent auf 154,90 CHF), Partners Group (-0,05 Prozent auf 832,60 CHF), Swiss Life (-0,33 Prozent auf 838,00 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 80,14 CHF) und Swiss Re (-0,62 Prozent auf 129,05 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-5,51 Prozent auf 192,00 CHF), Straumann (-3,76 Prozent auf 84,88 CHF), Sika (-3,03 Prozent auf 147,10 CHF), VAT (-3,01 Prozent auf 521,20 CHF) und Sandoz (-2,62 Prozent auf 64,66 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 324 014 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 312,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at