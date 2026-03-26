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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SIX-Handel im Blick 26.03.2026 09:29:40

Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel im Minus

Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der SLI notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 2 018,90 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,457 Prozent schwächer bei 2 015,71 Punkten, nach 2 024,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 019,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 015,41 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 4,91 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 2 205,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 098,68 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 6,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 175,75 CHF), Logitech (+ 0,86 Prozent auf 74,84 CHF), Galderma (+ 0,74 Prozent auf 149,40 CHF), Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 2 671,00 CHF) und Amrize (+ 0,41 Prozent auf 44,35 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Schindler (-2,51 Prozent auf 256,20 CHF), Sika (-1,20 Prozent auf 131,80 CHF), Julius Bär (-1,02 Prozent auf 58,00 CHF), UBS (-0,86 Prozent auf 29,92 CHF) und Sandoz (-0,72 Prozent auf 60,82 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 184 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 271,115 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Mit 5,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 165,00 2,48% Galderma
Givaudan AG 2 889,00 -0,41% Givaudan AG
Julius Bär 63,50 -0,47% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 192,15 1,40% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 80,30 -0,94% Logitech S.A.
Partners Group AG 909,80 0,24% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 341,18 0,94% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 65,86 -1,53% Sandoz
Schindler AG (PS) 280,00 -2,10% Schindler AG (PS)
Sika AG 142,05 -2,51% Sika AG
Swiss Re AG 140,40 -0,28% Swiss Re AG
UBS 32,44 -1,70% UBS

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SLI 2 014,35 -0,52%

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