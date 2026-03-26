Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SIX-Handel im Blick
|
26.03.2026 09:29:40
Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel im Minus
Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 2 018,90 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,457 Prozent schwächer bei 2 015,71 Punkten, nach 2 024,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 019,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 015,41 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 4,91 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 2 205,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 098,68 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 6,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 175,75 CHF), Logitech (+ 0,86 Prozent auf 74,84 CHF), Galderma (+ 0,74 Prozent auf 149,40 CHF), Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 2 671,00 CHF) und Amrize (+ 0,41 Prozent auf 44,35 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Schindler (-2,51 Prozent auf 256,20 CHF), Sika (-1,20 Prozent auf 131,80 CHF), Julius Bär (-1,02 Prozent auf 58,00 CHF), UBS (-0,86 Prozent auf 29,92 CHF) und Sandoz (-0,72 Prozent auf 60,82 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 184 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 271,115 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Mit 5,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Julius Bär
|
26.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Zürich: SLI bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Zürich in Grün: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Julius Baer Group Ltd. to redeem Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds issued 8 October 2020 on first call date (EQS Group)
|
23.03.26
|SIX-Handel: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Julius Bär
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|47,87
|-1,07%
|Galderma
|165,00
|2,48%
|Givaudan AG
|2 889,00
|-0,41%
|Julius Bär
|63,50
|-0,47%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|192,15
|1,40%
|Logitech S.A.
|80,30
|-0,94%
|Partners Group AG
|909,80
|0,24%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|341,18
|0,94%
|Sandoz
|65,86
|-1,53%
|Schindler AG (PS)
|280,00
|-2,10%
|Sika AG
|142,05
|-2,51%
|Swiss Re AG
|140,40
|-0,28%
|UBS
|32,44
|-1,70%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 014,35
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.