Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Kursentwicklung 10.09.2026 12:26:40

Donnerstagshandel in Zürich: SLI fällt am Donnerstagmittag zurück

Donnerstagshandel in Zürich: SLI fällt am Donnerstagmittag zurück

Der SLI zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent auf 2 225,00 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,156 Prozent fester bei 2 229,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 225,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 232,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 217,72 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,32 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 2 343,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 151,25 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2 008,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,53 Prozent auf 136,40 CHF), Novartis (+ 1,47 Prozent auf 113,30 CHF), Julius Bär (+ 1,05 Prozent auf 74,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,81 Prozent auf 212,50 CHF) und Holcim (+ 0,78 Prozent auf 72,10 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Alcon (-1,68 Prozent auf 54,96 CHF), Sandoz (-1,53 Prozent auf 66,72 CHF), Richemont (-1,37 Prozent auf 172,70 CHF), UBS (-1,01 Prozent auf 44,12 CHF) und Roche (-0,89 Prozent auf 344,60 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 028 567 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 296,223 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Historische Kursdaten
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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