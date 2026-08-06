Donnerstagshandel in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone

Beim SLI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,16 Prozent auf 2 336,39 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,513 Prozent fester bei 2 344,56 Punkten, nach 2 332,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 350,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 334,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der SLI auf 2 301,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der SLI mit 2 132,31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der SLI mit 1 958,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,62 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 4,06 Prozent auf 641,00 CHF), Sandoz (+ 3,08 Prozent auf 70,24 CHF), Lindt (+ 1,07 Prozent auf 9 445,00 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 179,95 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-3,06 Prozent auf 588,60 CHF), Straumann (-2,00 Prozent auf 102,90 CHF), Logitech (-1,34 Prozent auf 83,72 CHF), VAT (-1,17 Prozent auf 622,80 CHF) und Amrize (-0,94 Prozent auf 42,15 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 680 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 304,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at