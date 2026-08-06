Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|SLI im Blick
|
06.08.2026 17:58:54
Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge
Schlussendlich beendete der SLI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 331,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 344,56 Zählern und damit 0,513 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 332,60 Punkte).
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 350,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 328,93 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,55 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 301,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 132,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 958,92 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,39 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 4,38 Prozent auf 643,00 CHF), Sandoz (+ 1,53 Prozent auf 69,18 CHF), Schindler (+ 1,15 Prozent auf 264,60 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,80 Prozent auf 954,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Zurich Insurance (-3,00 Prozent auf 589,00 CHF), Straumann (-2,67 Prozent auf 102,20 CHF), Sika (-2,15 Prozent auf 191,30 CHF), Amrize (-1,74 Prozent auf 41,81 CHF) und SGS SA (-1,04 Prozent auf 96,80 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 706 731 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,964 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
06.08.26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Lonza AG (N)
|613,40
|1,72%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Schindler AG (PS)
|284,00
|0,92%
|SGS SA
|103,80
|0,58%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Straumann Holding AG
|110,00
|0,73%
|Swiss Life AG (N)
|1 023,50
|0,99%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,47
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.