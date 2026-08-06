Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge

Der SLI bewegte sich zum Handelsende kaum.

Schlussendlich beendete der SLI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 331,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 344,56 Zählern und damit 0,513 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 332,60 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 350,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 328,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,55 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 301,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 132,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 958,92 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,39 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 4,38 Prozent auf 643,00 CHF), Sandoz (+ 1,53 Prozent auf 69,18 CHF), Schindler (+ 1,15 Prozent auf 264,60 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 566,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,80 Prozent auf 954,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Zurich Insurance (-3,00 Prozent auf 589,00 CHF), Straumann (-2,67 Prozent auf 102,20 CHF), Sika (-2,15 Prozent auf 191,30 CHF), Amrize (-1,74 Prozent auf 41,81 CHF) und SGS SA (-1,04 Prozent auf 96,80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 706 731 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,964 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at