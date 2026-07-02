Donnerstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Anleger in Zürich schicken den SLI am Morgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag steht der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,28 Prozent im Plus bei 2 273,51 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 2 268,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 267,21 Punkten am Vortag.

Bei 2 266,18 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 274,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,146 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 2 135,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 067,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 969,26 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,70 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Nestlé (+ 1,59 Prozent auf 84,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 203,20 CHF), Lindt (+ 1,32 Prozent auf 9 610,00 CHF), Roche (+ 0,91 Prozent auf 331,80 CHF) und Novartis (+ 0,59 Prozent auf 125,74 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,54 Prozent auf 690,80 CHF), Straumann (-2,53 Prozent auf 105,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 84,60 CHF), Galderma (-0,87 Prozent auf 177,30 CHF) und Holcim (-0,47 Prozent auf 72,42 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 265 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 287,618 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at