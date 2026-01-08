Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|SLI-Performance im Blick
|
08.01.2026 17:58:52
Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag ging der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 2 165,07 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 150,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 166,13 Punkten.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 102,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der SLI bei 2 052,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 961,07 Punkten.
Tops und Flops im SLI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 3,66 Prozent auf 174,15 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 37,88 CHF), Givaudan (+ 1,38) Prozent auf 3 163,00 CHF), Lindt (+ 0,89 Prozent auf 11 380,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,86 Prozent auf 129,10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-7,38 Prozent auf 8,10 CHF), Logitech (-5,05 Prozent auf 76,32 CHF), Adecco SA (-3,65 Prozent auf 23,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 59,24 CHF) und Partners Group (-2,86 Prozent auf 1 003,50 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 802 541 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 282,084 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
In diesem Jahr hat die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Temenos AG
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Zürich: SLI am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)