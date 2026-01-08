Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag ging der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 2 165,07 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 150,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 166,13 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 102,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der SLI bei 2 052,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 961,07 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 3,66 Prozent auf 174,15 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 37,88 CHF), Givaudan (+ 1,38) Prozent auf 3 163,00 CHF), Lindt (+ 0,89 Prozent auf 11 380,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,86 Prozent auf 129,10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-7,38 Prozent auf 8,10 CHF), Logitech (-5,05 Prozent auf 76,32 CHF), Adecco SA (-3,65 Prozent auf 23,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 59,24 CHF) und Partners Group (-2,86 Prozent auf 1 003,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 802 541 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 282,084 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

In diesem Jahr hat die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, die höchste im Index.

