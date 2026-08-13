Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsstart fester

Der SLI bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Donnerstag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 2 329,53 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2 325,43 Punkten in den Handel, nach 2 321,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 325,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 329,53 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,489 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Wert von 2 288,38 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 2 106,27 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 1 992,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,30 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,07 Prozent auf 84,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,96 Prozent auf 207,60 CHF), Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 639,50 CHF), Alcon (+ 0,88 Prozent auf 59,74 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,75 Prozent auf 216,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Amrize (-1,28 Prozent auf 37,66 CHF), Sandoz (-0,47 Prozent auf 72,30 CHF), Holcim (-0,33 Prozent auf 71,64 CHF), Sika (-0,18 Prozent auf 192,75 CHF) und Roche (-0,14 Prozent auf 365,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 331 688 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 313,070 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at