Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

SLI-Performance im Blick 15.01.2026 09:29:09

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,36 Prozent fester bei 2 181,95 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,483 Prozent stärker bei 2 184,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 182,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 177,61 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,555 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der SLI bei 2 109,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der SLI noch bei 2 033,91 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 1 950,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,44 Prozent zu Buche. Bei 2 182,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 128,11 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 13,12 Prozent auf 491,60 CHF), Partners Group (+ 5,53 Prozent auf 1 068,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 61,40 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 177,05 CHF) und Straumann (+ 0,62 Prozent auf 100,30 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-1,01 Prozent auf 589,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,54 Prozent auf 185,65 CHF), Adecco SA (-0,52 Prozent auf 23,04 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 37,58 CHF) und Swiss Life (-0,37 Prozent auf 868,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 164 051 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,396 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Mit 5,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

