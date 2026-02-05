Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SMI-Entwicklung
|
05.02.2026 15:59:20
Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone
Am Donnerstag fällt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 13 437,01 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,573 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 13 508,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.
Bei 13 516,31 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 378,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 247,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 363,53 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 12 579,44 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 0,62 Prozent auf 153,55 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 207,00 CHF), Novartis (+ 0,15 Prozent auf 118,88 CHF), Geberit (-0,16 Prozent auf 617,20 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 69,76 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-3,14 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 34,29 CHF), Holcim (-1,30 Prozent auf 74,62 CHF), Lonza (-1,25 Prozent auf 519,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,07 Prozent auf 66,44 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 459 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 305,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus
Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|1,02%
|Geberit AG (N)
|675,60
|0,15%
|Holcim AG
|83,98
|4,09%
|Logitech S.A.
|77,34
|2,74%
|Lonza AG (N)
|565,00
|0,25%
|Novartis AG
|131,90
|1,93%
|Partners Group AG
|1 065,00
|1,38%
|Richemont
|169,85
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Sonova AG
|224,80
|-1,06%
|Swiss Re AG
|139,75
|1,01%
|UBS
|37,14
|-0,11%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|627,00
|0,77%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 503,06
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.