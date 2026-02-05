Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag fällt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 13 437,01 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,573 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 13 508,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.

Bei 13 516,31 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 378,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 247,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 363,53 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 12 579,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 0,62 Prozent auf 153,55 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 207,00 CHF), Novartis (+ 0,15 Prozent auf 118,88 CHF), Geberit (-0,16 Prozent auf 617,20 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 69,76 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-3,14 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 34,29 CHF), Holcim (-1,30 Prozent auf 74,62 CHF), Lonza (-1,25 Prozent auf 519,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,07 Prozent auf 66,44 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 459 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 305,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

