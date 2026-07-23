Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 1,64 Prozent leichter bei 14 081,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,664 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,646 Prozent auf 14 223,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 315,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 245,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 081,58 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 910,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 248,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der SMI noch bei 12 077,07 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,30 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 212,50 CHF), Geberit (+ 0,08 Prozent auf 518,20 CHF), Lonza (+ 0,00 Prozent auf 536,40 CHF), Roche (-0,06 Prozent auf 332,20 CHF) und Partners Group (-0,12 Prozent auf 671,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Nestlé (-5,65 Prozent auf 81,30 CHF), Givaudan (-4,70 Prozent auf 3 224,00 CHF), Novartis (-2,01 Prozent auf 122,82 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 192,30 CHF) und Swiss Re (-1,22 Prozent auf 129,90 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 391 920 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 285,567 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at