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Index im Blick 25.06.2026 09:30:43

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent fester bei 14 132,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,631 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,258 Prozent schwächer bei 14 081,28 Punkten, nach 14 117,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 134,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 078,30 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,73 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 13 503,21 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 12 718,36 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 11 880,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,68 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 142,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1,40 Prozent auf 167,05 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 533,60 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 75,30 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 40,67 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,72 Prozent auf 87,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-0,70 Prozent auf 3 399,00 CHF), Logitech (-0,48 Prozent auf 83,54 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 330,80 CHF), Alcon (-0,25 Prozent auf 55,24 CHF) und Nestlé (-0,19 Prozent auf 82,73 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 353 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,623 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 94,26 0,79% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,88 0,23% Alcon AG
Givaudan AG 3 674,00 -0,43% Givaudan AG
Holcim AG 82,18 1,78% Holcim AG
Logitech S.A. 88,78 -1,68% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,80 2,42% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 90,06 0,55% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 706,40 -0,65% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,10 1,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 181,00 1,77% Sika AG
Swiss Re AG 137,35 -0,18% Swiss Re AG
UBS 43,96 1,17% UBS

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