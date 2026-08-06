Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SMI-Performance im Fokus
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06.08.2026 12:26:45
Donnerstagshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 14 596,00 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,680 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,548 Prozent auf 14 631,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 551,56 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14 646,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 575,01 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 14 302,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 283,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der SMI noch bei 11 755,32 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,18 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 3,25 Prozent auf 636,00 CHF), Holcim (+ 1,27 Prozent auf 73,54 CHF), Partners Group (+ 1,19 Prozent auf 729,80 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 85,80 CHF) und Lonza (+ 1,03 Prozent auf 567,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-2,37 Prozent auf 592,80 CHF), Richemont (-0,46 Prozent auf 196,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,30 Prozent auf 200,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 82,18 CHF) und Alcon (+ 0,21 Prozent auf 56,86 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 833 734 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 304,964 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Werte
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,34 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
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|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
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|RBC Capital Markets
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|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
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|16.07.26
|Richemont Hold
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|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,52
|-0,14%
|Alcon AG
|61,92
|3,20%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Lonza AG (N)
|613,40
|1,72%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Richemont
|209,90
|0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 552,30
|0,23%
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