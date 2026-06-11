Donnerstagshandel in Zürich: SMI legt schlussendlich zu

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,49 Prozent höher bei 13 529,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,569 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,442 Prozent tiefer bei 13 403,78 Punkten in den Handel, nach 13 463,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 635,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 403,78 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 101,33 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 12 958,59 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 12 315,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,13 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 173,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 81,28 CHF), Novartis (+ 2,10 Prozent auf 121,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,99 Prozent auf 194,65 CHF) und Holcim (+ 0,78 Prozent auf 72,28 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-3,00 Prozent auf 686,40 CHF), Geberit (-2,10 Prozent auf 493,40 CHF), Sika (-2,07 Prozent auf 146,50 CHF), Logitech (-2,02 Prozent auf 86,52 CHF) und Alcon (-1,79 Prozent auf 52,70 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 190 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 275,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at