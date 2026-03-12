Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
12.03.2026 09:29:45
Donnerstagshandel in Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Um 09:11 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,04 Prozent auf 12 823,82 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,579 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,764 Prozent leichter bei 12 859,58 Punkten in den Handel, nach 12 958,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 866,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 820,66 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 529,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 887,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der SMI auf 12 868,43 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,20 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,72 Prozent auf 812,60 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 71,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 171,75 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 127,55 CHF) und Swisscom (-0,14 Prozent auf 712,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Swiss Life (-3,53 Prozent auf 803,40 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 557,40 CHF), Amrize (-1,13 Prozent auf 44,71 CHF) und Sika (-0,93 Prozent auf 138,10 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 210 498 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,66
|-0,40%
|Amrize
|48,84
|-2,63%
|Geberit AG (N)
|625,00
|-0,29%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|188,05
|-1,13%
|Logitech S.A.
|80,60
|1,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,34
|0,37%
|Partners Group AG
|893,20
|-0,07%
|Roche AG (Genussschein)
|318,20
|-3,58%
|Sika AG
|151,20
|-2,23%
|Swiss Life AG (N)
|896,60
|-2,94%
|Swiss Re AG
|143,35
|1,06%
|Swisscom AG
|785,50
|-0,70%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 841,32
|-0,90%
