Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Index-Performance im Blick 12.03.2026 09:29:45

Donnerstagshandel in Zürich: SMI liegt zum Start im Minus

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,04 Prozent auf 12 823,82 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,579 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,764 Prozent leichter bei 12 859,58 Punkten in den Handel, nach 12 958,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 866,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 820,66 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 529,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 887,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der SMI auf 12 868,43 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,20 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,72 Prozent auf 812,60 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 71,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 171,75 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 127,55 CHF) und Swisscom (-0,14 Prozent auf 712,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Swiss Life (-3,53 Prozent auf 803,40 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 557,40 CHF), Amrize (-1,13 Prozent auf 44,71 CHF) und Sika (-0,93 Prozent auf 138,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 210 498 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,66 -0,40% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 48,84 -2,63% Amrize
Geberit AG (N) 625,00 -0,29% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 188,05 -1,13% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 80,60 1,21% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 88,34 0,37% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 893,20 -0,07% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 318,20 -3,58% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 151,20 -2,23% Sika AG
Swiss Life AG (N) 896,60 -2,94% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 143,35 1,06% Swiss Re AG
Swisscom AG 785,50 -0,70% Swisscom AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 841,32 -0,90%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

