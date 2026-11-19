Der SMI gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,57 Prozent schwächer bei 14 801,44 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,719 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,023 Prozent höher bei 14 889,47 Punkten, nach 14 886,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 752,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 902,11 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 2,41 Prozent nach. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 14 368,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, notierte der SMI bei 14 386,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 530,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,73 Prozent zu. Bei 15 272,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,17 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (+ 1,97 Prozent auf 178,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,77 Prozent auf 69,18 CHF), Alcon (+ 1,03 Prozent auf 62,96 CHF) und UBS (+ 0,52 Prozent auf 38,76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-2,71 Prozent auf 127,92 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 185,85 CHF), Nestlé (-1,81 Prozent auf 84,47 CHF), Swiss Re (-1,37 Prozent auf 148,00 CHF) und Galderma (-1,28 Prozent auf 185,15 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 568 695 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Mit 7,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at