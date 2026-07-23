Donnerstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,71 Prozent schwächer bei 14 214,95 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,664 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,646 Prozent leichter bei 14 223,35 Punkten in den Handel, nach 14 315,88 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 245,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 058,47 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,237 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 13 910,70 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 13 248,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der SMI-Kurs 12 077,07 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,30 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 127,66 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 542,20 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 132,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 618,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF), Givaudan (-6,09 Prozent auf 3 177,00 CHF), Richemont (-2,48 Prozent auf 190,55 CHF), Sika (-2,28 Prozent auf 154,00 CHF) und Amrize (-1,76 Prozent auf 39,61 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 9 831 838 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 285,567 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,22 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at