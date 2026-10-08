Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag

Am Donnerstag verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,61 Prozent auf 13 724,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,644 Prozent auf 13 719,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 808,42 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 746,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 617,92 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,254 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SMI 14 057,61 Punkte auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 14 174,35 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 12 648,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,60 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,02 Prozent auf 76,33 CHF), Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 577,00 CHF), Givaudan (+ 0,35 Prozent auf 3 430,00 CHF), Swiss Re (+ 0,07 Prozent auf 143,85 CHF) und Galderma (-0,06 Prozent auf 162,50 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 567,40 CHF), Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,28 Prozent auf 78,86 CHF) und Roche (-1,17 Prozent auf 355,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 723 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at