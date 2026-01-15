Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,26 Prozent höher bei 13 499,81 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,271 Prozent höher bei 13 501,33 Punkten in den Handel, nach 13 464,84 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 477,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 528,67 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,955 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der SMI bei 13 036,80 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 12 529,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 781,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 137,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 6,52 Prozent auf 1 078,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 61,44 CHF), Lonza (+ 1,58 Prozent auf 566,80 CHF), Sika (+ 1,06 Prozent auf 152,55 CHF) und Roche (+ 0,87 Prozent auf 347,10 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Geberit (-4,61 Prozent auf 608,00 CHF), Richemont (-1,95 Prozent auf 171,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 184,65 CHF), Logitech (-0,98 Prozent auf 77,04 CHF) und Alcon (-0,41 Prozent auf 63,48 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 350 631 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at