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Index im Fokus 16.04.2026 12:27:13

Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich leichter

Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich leichter

Das macht der SMI.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 13 196,68 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,560 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,058 Prozent auf 13 211,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,58 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 171,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 231,11 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,803 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 882,20 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 11 598,62 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,63 Prozent auf 77,40 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 150,30 CHF), Partners Group (+ 1,07 Prozent auf 923,80 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 931,60 CHF) und Richemont (+ 0,52 Prozent auf 154,15 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Amrize (-1,11 Prozent auf 45,54 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 313,90 CHF), Swisscom (-0,68 Prozent auf 654,50 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 78,08 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 117,88 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 164 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,437 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 48,42 -2,69% Amrize
Logitech S.A. 84,06 1,67% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,15 0,38% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 126,62 -1,69% Novartis AG
Partners Group AG 989,80 0,02% Partners Group AG
Richemont 165,35 -0,51% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 162,40 0,74% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 005,50 0,20% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,85 0,50% Swiss Re AG
Swisscom AG 710,00 -0,70% Swisscom AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,60 -0,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 173,17 -0,35%

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