Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index im Fokus
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16.04.2026 12:27:13
Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich leichter
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 13 196,68 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,560 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,058 Prozent auf 13 211,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,58 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 171,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 231,11 Einheiten.
SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,803 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 882,20 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 11 598,62 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,63 Prozent auf 77,40 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 150,30 CHF), Partners Group (+ 1,07 Prozent auf 923,80 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 931,60 CHF) und Richemont (+ 0,52 Prozent auf 154,15 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Amrize (-1,11 Prozent auf 45,54 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 313,90 CHF), Swisscom (-0,68 Prozent auf 654,50 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 78,08 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 117,88 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 164 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,437 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|-0,31%
|Amrize
|48,42
|-2,69%
|Logitech S.A.
|84,06
|1,67%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,15
|0,38%
|Novartis AG
|126,62
|-1,69%
|Partners Group AG
|989,80
|0,02%
|Richemont
|165,35
|-0,51%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,00
|-1,17%
|Sika AG
|162,40
|0,74%
|Swiss Life AG (N)
|1 005,50
|0,20%
|Swiss Re AG
|141,85
|0,50%
|Swisscom AG
|710,00
|-0,70%
|UBS
|36,37
|-0,66%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|604,60
|-0,26%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 173,17
|-0,35%
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