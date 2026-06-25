Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester

So bewegte sich der SMI am Donnerstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent stärker bei 14 231,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,631 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,258 Prozent auf 14 081,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14 117,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 078,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 267,65 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 3,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der SMI mit 12 718,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 880,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,43 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 267,65 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,28 Prozent auf 196,65 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 168,00 CHF), Lonza (+ 1,67 Prozent auf 537,20 CHF), Holcim (+ 1,61 Prozent auf 75,84 CHF) und Amrize (+ 1,59 Prozent auf 45,25 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-2,41 Prozent auf 81,92 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 392,00 CHF), Partners Group (-0,31 Prozent auf 647,00 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 639,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 126,75 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 644 798 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at