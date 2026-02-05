Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent leichter bei 13 499,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,573 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,002 Prozent stärker bei 13 508,36 Punkten, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 516,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 489,26 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,40 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 247,32 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 12 363,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 579,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Zähler.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,12 Prozent auf 72,16 CHF), Sonova (+ 2,13 Prozent auf 211,00 CHF), Holcim (+ 1,35 Prozent auf 76,62 CHF), Richemont (+ 1,28 Prozent auf 154,55 CHF) und Alcon (+ 0,75 Prozent auf 61,88 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-1,22 Prozent auf 356,20 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 126,60 CHF), Swisscom (-0,98 Prozent auf 655,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,96 Prozent auf 185,50 CHF) und Novartis (-0,62 Prozent auf 117,96 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 360 908 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,573 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at