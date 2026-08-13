Donnerstagshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Donnerstagnachmittag

Um 15:40 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 14 517,87 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,075 Prozent höher bei 14 460,27 Punkten in den Handel, nach 14 449,47 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 522,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 459,25 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,387 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 266,18 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 13 212,96 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 11 978,85 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,59 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 4,29 Prozent auf 85,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,24 Prozent auf 210,20 CHF), Nestlé (+ 2,74 Prozent auf 81,23 CHF), Lonza (+ 1,34 Prozent auf 573,80 CHF) und Richemont (+ 0,90 Prozent auf 195,45 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Amrize (-1,21 Prozent auf 37,69 CHF), Partners Group (-1,20 Prozent auf 722,00 CHF), Sika (-0,96 Prozent auf 191,25 CHF), Givaudan (-0,58 Prozent auf 3 261,00 CHF) und Roche (-0,44 Prozent auf 363,90 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 588 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 313,070 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at