Donnerstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,01 Prozent schwächer bei 13 322,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,539 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 13 331,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 324,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 274,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 362,57 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,974 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 12 981,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 648,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der SMI einen Stand von 11 876,21 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,55 CHF), UBS (+ 1,37 Prozent auf 37,87 CHF), Swiss Life (+ 0,98 Prozent auf 910,00 CHF), Novartis (+ 0,76 Prozent auf 114,46 CHF) und Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 593,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-4,70 Prozent auf 76,60 CHF), Partners Group (-2,95 Prozent auf 1 002,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 59,62 CHF), Kühne + Nagel International (-2,45 Prozent auf 173,40 CHF) und Sika (-1,84 Prozent auf 160,35 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 370 499 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,084 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

