Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Kursverlauf
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20.08.2026 12:27:20
Donnerstagshandel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Abgaben
Am Donnerstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent im Minus bei 20 192,84 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,503 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,143 Prozent höher bei 20 251,91 Punkten, nach 20 223,03 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 20 255,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 178,77 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 033,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 950,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 035,70 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,69 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.
SPI-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14,33 Prozent auf 7,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,45 Prozent auf 23,38 CHF), Orior (+ 3,45 Prozent auf 15,60 CHF), SKAN (+ 3,35 Prozent auf 64,80 CHF) und Bellevue (+ 3,32 Prozent auf 7,46 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-7,91 Prozent auf 0,19 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF), Edisun Power Europe (-4,30 Prozent auf 66,80 CHF), SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF) und Feintool International (-3,65 Prozent auf 10,55 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 938 067 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312,588 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bellevue AG
|7,70
|0,52%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,48
|6,25%
|Curatis AG
|19,90
|-0,25%
|Edisun Power Europe AG
|68,60
|-1,72%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,20
|0,90%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|24,46
|-1,05%
|Logitech S.A.
|81,88
|-4,99%
|MindMaze Therapeutics
|0,20
|-9,09%
|Orior AG
|16,50
|3,77%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|396,40
|-1,10%
|Schlatter Industries AG
|18,20
|-2,15%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|SKAN
|63,20
|0,80%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 199,27
|-0,12%
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