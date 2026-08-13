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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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SPI-Performance im Fokus 13.08.2026 09:28:55

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent höher bei 20 421,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,530 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 20 393,82 Punkte an der Kurstafel, nach 20 370,95 Punkten am Vortag.

Bei 20 421,76 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 393,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,642 Prozent zurück. Der SPI wurde vor einem Monat, am 13.07.2026, mit 20 064,96 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 684,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 677,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,95 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Arbonia (+ 4,98 Prozent auf 4,11 CHF), Varia US Properties (+ 3,53 Prozent auf 13,20 CHF), Logitech (+ 3,07 Prozent auf 84,66 CHF), Kudelski (+ 2,92 Prozent auf 1,24 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,96 Prozent auf 207,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF), Addex Therapeutics (-2,97 Prozent auf 0,04 CHF) und GAM (-2,50 Prozent auf 0,08 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 331 688 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,398 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ASMALLWORLD AG 0,59 3,51% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 18,10 -2,43% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,14 -0,93% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 1,80% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1,28 -1,54% Kudelski S.A. (I)
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,40 0,13% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 90,36 -0,20% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 387,20 -1,43% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,10 -4,74% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1,02 -5,14% SHL Telemedicine
UBS 46,39 -0,15% UBS
Varia US Properties 13,45 1,13% Varia US Properties

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SPI 20 341,23 -0,35%

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