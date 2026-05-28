Donnerstagshandel in Zürich: SPI in der Verlustzone

Der SPI zeigt sich am Donnerstagmittag leichter.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,87 Prozent tiefer bei 19 061,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,419 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,608 Prozent tiefer bei 19 112,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 229,80 Punkten am Vortag.

Bei 19 003,51 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 112,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,745 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 18 537,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 255,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, notierte der SPI bei 16 791,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,49 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 14,02 Prozent auf 1,09 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 0,60 CHF), LEM (+ 3,79 Prozent auf 465,00 CHF), EvoNext (+ 3,77 Prozent auf 1,38 CHF) und Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-9,09 Prozent auf 40,00 CHF), GAM (-3,85 Prozent auf 0,06 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF) und Carlo Gavazzi (-3,49 Prozent auf 152,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 954 780 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 292,637 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at