Donnerstagshandel in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,79 Prozent stärker bei 20 114,48 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,464 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,331 Prozent stärker bei 20 022,65 Punkten, nach 19 956,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 992,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 157,43 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SPI 19 455,24 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 110,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der SPI mit 17 269,87 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,26 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Lindt (+ 5,29 Prozent auf 8 255,00 CHF), Barry Callebaut (+ 5,15 Prozent auf 1 103,00 CHF), Lindt (+ 4,66 Prozent auf 85 400,00 CHF) und GAM (+ 4,48 Prozent auf 0,07 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ams-OSRAM (-7,83 Prozent auf 18,00 CHF), Huber + Suhner (-7,22 Prozent auf 162,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 0,86 CHF), INFICON (-6,95 Prozent auf 176,80 CHF) und LEM (-6,52 Prozent auf 602,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 728 175 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,761 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at