Donnerstagshandel in Zürich: SPI mittags mit Zuschlägen

Heute wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 18 584,72 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,377 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,261 Prozent auf 18 592,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 543,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 624,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 572,11 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,669 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 915,20 Punkten gehandelt. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 17 269,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 724,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 624,02 Punkten. Bei 18 075,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Ascom (+ 14,39 Prozent auf 4,10 CHF), VAT (+ 10,70 Prozent auf 481,10 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,80 Prozent auf 0,73 CHF), Partners Group (+ 5,48 Prozent auf 1 068,00 CHF) und Sulzer (+ 5,27 Prozent auf 167,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Evolva (-9,30 Prozent auf 0,78 CHF), Edisun Power Europe (-5,67 Prozent auf 56,60 CHF), Addex Therapeutics (-5,32 Prozent auf 0,05 CHF) und Geberit (-4,71 Prozent auf 607,40 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 609 083 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 297,465 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

