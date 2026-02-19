Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 19 001,30 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,519 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 19 085,42 Punkte an der Kurstafel, nach 19 035,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 981,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 127,18 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 18 333,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 218,49 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 16 980,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,16 Prozent. Bei 19 127,18 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Orior (+ 7,94 Prozent auf 10,88 CHF), Nestlé (+ 4,74 Prozent auf 82,12 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,86 Prozent auf 0,11 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,32 Prozent auf 1,09 CHF) und Private Equity (+ 2,56 Prozent auf 60,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-7,90 Prozent auf 19,34 CHF), Sensirion (-7,68 Prozent auf 56,50 CHF), Cembra Money Bank (-6,45 Prozent auf 92,80 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 45,80 CHF) und Idorsia (-4,28 Prozent auf 3,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 063 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 329,805 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at