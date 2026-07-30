Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus

Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 20 246,22 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,528 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,279 Prozent auf 20 252,94 Punkte an der Kurstafel, nach 20 309,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 20 233,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 412,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,028 Prozent nach oben. Der SPI wurde vor einem Monat, am 30.06.2026, mit 20 015,46 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der SPI bei 18 551,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16 657,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 82,61 Prozent auf 84,00 CHF), Clariant (+ 16,10 Prozent auf 8,91 CHF), Zehnder A (+ 9,29 Prozent auf 69,40 CHF), LEM (+ 8,82 Prozent auf 506,00 CHF) und Comet (+ 8,36 Prozent auf 337,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Bucher Industries (-5,22 Prozent auf 317,50 CHF), Idorsia (-4,98 Prozent auf 6,21 CHF), Montana Aerospace (-4,88 Prozent auf 24,35 CHF) und Adval Tech (-4,87 Prozent auf 43,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 738 398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 318,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at