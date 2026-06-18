Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 19 463,18 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 19 533,21 Punkte an der Kurstafel, nach 19 511,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 534,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 412,05 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,293 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 716,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der SPI noch bei 17 804,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 561,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,69 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Idorsia (+ 25,70 Prozent auf 5,85 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 14,71 Prozent auf 78,00 CHF), Leonteq (+ 8,65 Prozent auf 16,58 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,22 Prozent auf 16,12 CHF) und VP Bank (+ 3,98 Prozent auf 88,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-12,90 Prozent auf 5,40 CHF), GAM (-10,73 Prozent auf 0,06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-4,59 Prozent auf 66,50 CHF), Komax (-4,35 Prozent auf 50,60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,29 Prozent auf 18,76 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 525 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 285,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at