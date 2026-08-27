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Kursentwicklung im Fokus 27.08.2026 17:58:40

Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

So performte der SPI zum Handelsende.

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0,85 Prozent tiefer bei 20 263,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 329,67 Zählern und damit 0,525 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 436,97 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 20 198,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 20 341,41 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,137 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 183,54 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 19 229,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der SPI bei 16 943,47 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,08 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 15,92 Prozent auf 0,18 CHF), Gurit (+ 15,82 Prozent auf 41,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 14,56 Prozent auf 5,90 CHF), Feintool International (+ 12,73 Prozent auf 12,40 CHF) und Peach Property Group (+ 6,77 Prozent auf 4,89 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,82 Prozent auf 5,92 CHF), Accelleron Industries (-4,37 Prozent auf 74,45 CHF), Xlife Sciences (-4,17 Prozent auf 13,80 CHF), Klingelnberg (-3,14 Prozent auf 10,80 CHF) und IVF HARTMANN (-2,96 Prozent auf 131,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 718 956 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 321,162 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Accelleron Industries AG 79,45 -3,87% Accelleron Industries AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,40 -3,03% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,30 0,52% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,58 2,38% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,80 11,30% Feintool International AG (N) (FIH)
Gurit Holding AG 43,00 17,49% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,80 6,42% Highlight Event and Entertainment AG
IVF HARTMANN AG 138,00 0,00% IVF HARTMANN AG
Klingelnberg AG 11,50 -2,54% Klingelnberg AG
Logitech S.A. 84,08 -2,21% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,19 6,78% MindMaze Therapeutics
Peach Property Group AG 5,21 7,20% Peach Property Group AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399,80 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 46,67 -0,04% UBS
Xlife Sciences AG 13,80 -4,17% Xlife Sciences AG

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SPI 20 263,22 -0,85%

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