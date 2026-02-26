Donnerstagshandel in Zürich: SPI steigt

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent höher bei 19 238,24 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,544 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,265 Prozent auf 19 166,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 217,92 Punkten am Vortag.

Bei 19 158,28 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 256,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,965 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der SPI bei 18 188,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der SPI mit 17 615,97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, notierte der SPI bei 17 220,74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 284,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 14,35 Prozent auf 0,13 CHF), Xlife Sciences (+ 6,60 Prozent auf 22,60 CHF), Gurit (+ 4,71 Prozent auf 26,70 CHF), Feintool International (+ 4,59 Prozent auf 10,25 CHF) und Clariant (+ 4,26 Prozent auf 8,21 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Medmix (-17,84 Prozent auf 9,35 CHF), Adval Tech (-9,52 Prozent auf 34,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,81 Prozent auf 5,90 CHF), Evolva (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF) und Zehnder A (-5,39 Prozent auf 80,70 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 249 437 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 333,390 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

