Donnerstagshandel in Zürich: SPI steigt am Donnerstagnachmittag

Der SPI befindet sich aktuell im Aufwind.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,04 Prozent auf 18 677,01 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,252 Prozent auf 18 439,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 485,68 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 432,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 693,03 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,251 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der SPI 17 311,06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der SPI auf 18 221,56 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der SPI 16 000,22 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 10,13 Prozent auf 50,00 CHF), Romande Energie (+ 6,13 Prozent auf 50,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,88 Prozent auf 0,54 CHF), Nestlé (+ 5,67 Prozent auf 79,82 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,76 Prozent auf 1,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,80 Prozent auf 3,90 CHF), Zehnder A (-7,52 Prozent auf 68,90 CHF), Temenos (-6,98 Prozent auf 74,60 CHF), GAM (-6,74 Prozent auf 0,08 CHF) und Ascom (-5,77 Prozent auf 5,55 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 805 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 283,945 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at