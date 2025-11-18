|
18.11.2025 15:19:39
Donohoe tritt als Präsident der Eurogruppe zurück
DOW JONES--Der Präsident des Rats der Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe), Paschal Donohoe, hat seinen Rücktritt erklärt. Wie Donohoe mitteilte, will er künftig als Managing Director und Chief Knowledge Officer der Weltbank arbeiten. Er reichte zugleich seinen Rücktritt vom Amt des Finanzministers Irlands ein. Nach den Regeln der Eurogruppe muss ein Nachfolger so schnell wie möglich ernannt werden. Bis dahin amtiert Zyperns Finanzminister Makis Keravnos.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.comn
DJG/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2025 09:19 ET (14:19 GMT)
